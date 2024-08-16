Виталий Хоценко принял решение по замминистра омской промышленности

Напомним, при первом назначении Хаирова, который до этого в течение нескольких лет занимал пост исполняющего обязанности ректора Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, зоной его ответственности назывались вопросы научно-технического развития региона, а также взаимодействие ведомства с вузами, научными коллективами и предприятиями.