Виталий Хоценко принял решение по замминистра омской промышленности

Глава региона Виталий Хоценко принял решение о переназначении на посту замминистра промышленности и научно-технического развития Омской области Бари Хаирова, следует из распоряжения губернатора, опубликованного в четверг, 15 августа 2024 года.
«Назначить Хаирова Бари Галимовича заместителем Министра промышленности и научно-технического развития Омской области 17 августа 2024 года сроком на один год», — указано в документе.
Напомним, при первом назначении Хаирова, который до этого в течение нескольких лет занимал пост исполняющего обязанности ректора Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, зоной его ответственности назывались вопросы научно-технического развития региона, а также взаимодействие ведомства с вузами, научными коллективами и предприятиями.
Отметим, по состоянию на 16 августа 2024 года Бари Хаиров является единственным заместителем руководителя Минпрома Омской области Андрея Посаженникова. Помимо этого в структуре ведомства предусмотрена должность первого заместителя руководителя, которую занимает Игорь Лукьянов.