«Что их выдало? На сегодняшнем брифинге в Пентагоне правительство США заявило, что не было проинформировано о вторжении в Курскую область до тех пор, пока оно не произошло. Почему они лгали? Они знали, что украинские солдаты обречены на смерть, и заранее дистанцировались от этого исхода», — написал предприниматель.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.