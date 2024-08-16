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«Что их выдало?». На Западе сделали неожиданное заявление о Курской области

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. США знали о планах Украины организовать нападение на Курскую область, но дистанцировались от него из-за больших потерь, которые понесли ВСУ. Такое мнение высказал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

Источник: AP 2023

«Что их выдало? На сегодняшнем брифинге в Пентагоне правительство США заявило, что не было проинформировано о вторжении в Курскую область до тех пор, пока оно не произошло. Почему они лгали? Они знали, что украинские солдаты обречены на смерть, и заранее дистанцировались от этого исхода», — написал предприниматель.

Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.

Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.