«Что их выдало? На сегодняшнем брифинге в Пентагоне правительство США заявило, что не было проинформировано о вторжении в Курскую область до тех пор, пока оно не произошло. Почему они лгали? Они знали, что украинские солдаты обречены на смерть, и заранее дистанцировались от этого исхода», — написал предприниматель.