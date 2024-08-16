Осуждённый за коррупцию экс-глава УКС Прикамья вернулся на СВО

Экс-руководитель Управления капитального строительства Пермского края, ранее осуждённый за коррупцию при строительстве зоопарка, вернулся на СВО после ранения.
Дмитрий Левинский, который восстанавливался в госпитале после ранения в ногу, вернулся в зону СВО, сообщает «РБК Пермь». Об этом рассказал его адвокат на заседании суда по обжалованию приговора экс-главы краевого УКС за хищение 353 миллионов рублей при строительстве нового пермского зоопарка.
Адвокат сообщил суду, что его подзащитный сейчас вновь находится «за ленточкой» — так обозначают территорию непосредственных боевых действий. Кроме того, защитник отметил, что Левинский намерен отстоять своё доброе имя, иначе не пошёл бы на фронт штурмовиком.
Как сообщает «РБК Пермь», заседание по апелляции отложили, чтобы соблюсти процессуальные права Левинского. Причём ходатайствовала об этом Генпрокуратура, а сам экс-чиновник, по словам его адвоката, просил провести слушание в его отсутствие.
В июле 2023 года Дмитрий Левинский и его бывший подчинённый Виталий Габов были признаны виновными в коррупции при строительстве зоопарка. Экс-главу УКС приговорили к 9 годам колонии строгого режима, но полностью он этот срок не отбыл, поскольку в апреле 2024 подписал контракт и отправился на СВО.