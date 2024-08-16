Осуждённый за коррупцию экс-глава УКС Прикамья вернулся на СВО

В июле 2023 года Дмитрий Левинский и его бывший подчинённый Виталий Габов были признаны виновными в коррупции при строительстве зоопарка. Экс-главу УКС приговорили к 9 годам колонии строгого режима, но полностью он этот срок не отбыл, поскольку в апреле 2024 подписал контракт и отправился на СВО.