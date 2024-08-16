Новым вице-мэром Хабаровска назначен Сергей Голик: кто он

Сергей Голик родился в 1984 году и получил два высших образования. В 2006 году он завершил обучение в Дальневосточной академии государственной службы, а в 2011 году — в Хабаровской государственной академии экономики и права. Его управленческий стаж составляет более 6 лет. Он работал заместителем председателя комитета по управлению Железнодорожным районом, а в мае 2020 года был назначен директором финансового департамента. В 2022 году он также стал заместителем мэра.