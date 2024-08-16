WP: Харрис была бы фаворитом на выборах в США, если бы они проводились сейчас

Байден был вынужден объявить 21 июля под нажимом однопартийцев, что снимается с выборов, которые пройдут в США 5 ноября. Республиканскую партию на них будет представлять предыдущий американский лидер Трамп. Именно после провального выступления Байдена на теледебатах с Трампом, прошедших 27 июня, среди демократов стали нарастать призывы к президенту отказаться от попытки добиться переизбрания. Однако он долгое время настаивал на том, что выбывать из борьбы не намерен. Сойдя в итоге с дистанции, Байден поддержал в качестве своей сменщицы Харрис. Официальное согласие баллотироваться на высший государственный пост она даст на съезде Демократической партии в Чикаго (штат Иллинойс), который пройдет 19—22 августа .