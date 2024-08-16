WP: Харрис была бы фаворитом на выборах в США, если бы они проводились сейчас

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Газета The Washington Post (WP) считает, что вице-президент США Камала Харрис стала бы фаворитом на выборах главы государства, если бы они проводились сейчас.
Издание отмечает, что с момента выхода нынешнего американского лидера демократа Джо Байдена из предвыборной гонки уровень поддержки Харрис по всей стране вырос в среднем на 2 процентных пункта. При этом она лидирует в двух из семи колеблющихся штатов (Висконсин и Пенсильвания), набрав там после решения Байдена в среднем 2,1 п.п. Кроме того, Харрис значительно сократила отрыв от республиканца Дональда Трампа в Мичигане, отставая от экс-президента менее чем на 1 п.п., и, вероятно, в ближайшие дни сравняется с ним по уровню поддержки в этом штате.
WP поясняет, что при нынешнем раскладе Трампу для победы нужно получить большинство голосов избирателей в двух группах колеблющихся штатов — Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, а также Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине. Харрис для того, чтобы одолеть конкурента на выборах, хватило бы победы всего в одной из этих двух групп штатов, считает издание.
Оно признает, что по состоянию на сегодня Трамп в случае, если бы голоса в колеблющихся штатах распределились в соответствии с результатами опросов, вероятно, заручился бы поддержкой большинства членов коллегии выборщиков. При этом газета отмечает, что итоги исследований могут быть ошибочными, а наличие у Харрис двух «путей к победе» в сравнении с одним у Трампа делает ее фаворитом гонки.
«Не было бы преувеличением сказать, что Харрис стала бы фаворитом в борьбе за Белый дом, если бы президентские выборы проводились сегодня», — полагает газета. «Несомненно, важно помнить, что до выборов еще три месяца, а Харрис лишь недавно стала кандидатом в президенты от Демократической партии. Опросы отражают текущее положение дел, и многое может поменяться в период до выборов», — подчеркивает WP.
Байден был вынужден объявить 21 июля под нажимом однопартийцев, что снимается с выборов, которые пройдут в США 5 ноября. Республиканскую партию на них будет представлять предыдущий американский лидер Трамп. Именно после провального выступления Байдена на теледебатах с Трампом, прошедших 27 июня, среди демократов стали нарастать призывы к президенту отказаться от попытки добиться переизбрания. Однако он долгое время настаивал на том, что выбывать из борьбы не намерен. Сойдя в итоге с дистанции, Байден поддержал в качестве своей сменщицы Харрис. Официальное согласие баллотироваться на высший государственный пост она даст на съезде Демократической партии в Чикаго (штат Иллинойс), который пройдет