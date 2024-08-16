«Удвоили ставки». Экс-агент ЦРУ раскрыл план удара Запада по России

«НАТО и США разрешают Украине атаковать территорию России, это правда. Запад проигрывает, поэтому удваивает ставки. <…> Эта война началась не в 2022 году, а в 2014-м. Это был тщательно подготовленный план по ослаблению и уничтожению России. Причина, по которой Запад хочет этого, очень проста. Москва обладает богатейшими природными ресурсами, и Штаты нуждаются в них — начиная с урана и золота и заканчивая нефтью и природным газом», — полагает эксперт.