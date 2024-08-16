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«Удвоили ставки». Экс-агент ЦРУ раскрыл план удара Запада по России

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Запад хотел бы взять Россию под контроль, чтобы завладеть ее ресурсами, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Источник: Reuters

«НАТО и США разрешают Украине атаковать территорию России, это правда. Запад проигрывает, поэтому удваивает ставки. <…> Эта война началась не в 2022 году, а в 2014-м. Это был тщательно подготовленный план по ослаблению и уничтожению России. Причина, по которой Запад хочет этого, очень проста. Москва обладает богатейшими природными ресурсами, и Штаты нуждаются в них — начиная с урана и золота и заканчивая нефтью и природным газом», — полагает эксперт.

Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.

Президент Владимир Путин неоднократно указывал на планы Запада нанести поражение России, расчленить ее и разграбить. По его словам, такая большая страна с достаточно большим населением им была не нужна. Глава государства подчеркнул, что «у них этого никогда не получится сделать».