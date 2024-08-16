Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, США лгут, говоря о непричастности к преступлениям киевского режима.
«Исходя из наличия западных образцов военной техники, обстрелов мирной инфраструктуры боеприпасами и ракетами иностранного производства, а также наличие неопровержимых доказательств масштабного участия в нападении на российские территории представителей иностранных государств, можно сделать вывод, что мир оказался на пороге третьей мировой войны. Войны, ответственность за начало которой будет полностью лежать на западных странах», — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, страны НАТО фактически санкционировали нападение на Россию, прикрываясь марионеточным киевским режимом.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.