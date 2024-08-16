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Мир стоит на пороге третьей мировой войны, считают в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что западные страны поставками оружия Украине для ударов и нападения на Россию фактически подвели мир к порогу третьей мировой войны.

Источник: © РИА Новости

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, США лгут, говоря о непричастности к преступлениям киевского режима.

«Исходя из наличия западных образцов военной техники, обстрелов мирной инфраструктуры боеприпасами и ракетами иностранного производства, а также наличие неопровержимых доказательств масштабного участия в нападении на российские территории представителей иностранных государств, можно сделать вывод, что мир оказался на пороге третьей мировой войны. Войны, ответственность за начало которой будет полностью лежать на западных странах», — сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, страны НАТО фактически санкционировали нападение на Россию, прикрываясь марионеточным киевским режимом.

Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.

Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

НАТО
Госдума