Въезд легковых авто с белорусскими номерами в Литву запрещен с пятницы

До 16 августа еще был возможен ввоз легкового автомобиля, не предназначенного для продажи и принадлежащего гражданину Беларуси, но при одном условии: у него есть виза, временный или постоянный вид на жительство в Литве. Другое условие — он едет на этом авто в личных целях.