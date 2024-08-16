Въезд легковых авто с белорусскими номерами в Литву запрещен с пятницы

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Въезд в Литву всех легковых авто, зарегистрированных в Беларуси, запрещен с пятницы, передает Sputnik.
Данный запрет распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства владельца или водителя.
Литовские власти ввели с 18 июля ограничение на въезд в республику легковушек с белорусскими номерами.
До 16 августа еще был возможен ввоз легкового автомобиля, не предназначенного для продажи и принадлежащего гражданину Беларуси, но при одном условии: у него есть виза, временный или постоянный вид на жительство в Литве. Другое условие — он едет на этом авто в личных целях.
Запрет не распространяется на авто с дипломатическими номерами.
Легковушки с белорусскими госномерами, которые сейчас находятся в Литве, должны покинуть страну до 18 января 2025 года включительно. После этой даты те, кто управляет легковыми авто с белорусскими номерами в Литве, будут считаться нарушителями. Их ждут штрафы и конфискация машины.