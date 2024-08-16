NYT: секретная служба США перевела часть охраны Байдена в штаб Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Секретная служба США направила часть сотрудников команды охраны действующего президента Джо Байдена для обеспечения безопасности кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По их данным, «после покушения в минувшем месяце на Трампа служба перевела некоторых сотрудников в его предвыборный штаб в качестве одной из мер по обеспечению безопасности» кандидата.
Секретная служба станет также использовать пуленепробиваемое стекло рядом с трибуной Трампа во время его выступлений на митингах на открытом пространстве. Ранее такая мера использовалась только для действующих президентов.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления президента на июньских дебатах с Трампом демократы все чаще стали призывать его отказаться от борьбы. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис. Кандидатом в президенты США от республиканцев выдвинут Трамп.