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NYT: секретная служба США перевела часть охраны Байдена в штаб Трампа

По данным газеты, такое решение приняли после покушения на экс-президента.

Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Секретная служба США направила часть сотрудников команды охраны действующего президента Джо Байдена для обеспечения безопасности кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их данным, «после покушения в минувшем месяце на Трампа служба перевела некоторых сотрудников в его предвыборный штаб в качестве одной из мер по обеспечению безопасности» кандидата.

Секретная служба станет также использовать пуленепробиваемое стекло рядом с трибуной Трампа во время его выступлений на митингах на открытом пространстве. Ранее такая мера использовалась только для действующих президентов.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления президента на июньских дебатах с Трампом демократы все чаще стали призывать его отказаться от борьбы. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис. Кандидатом в президенты США от республиканцев выдвинут Трамп.

Трамп Дональд