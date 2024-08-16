NYT: секретная служба США перевела часть охраны Байдена в штаб Трампа

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления президента на июньских дебатах с Трампом демократы все чаще стали призывать его отказаться от борьбы. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис. Кандидатом в президенты США от республиканцев выдвинут Трамп.