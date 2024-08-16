Дмитрию Ващуку апелляция отказала в регистрации

Напомним, Дмитрий Ващук сначала проиграл внутрипартийное голосование «Единой России». Не согласившись с этим, он подал документы на участие в выборах, как самовыдвиженец, но потом снял кандидатуру, поскольку его согласилось выдвинуть иркутское отделение партии «Родина». После того, как партия подала документы на Ващука, возмутилось братское отделение «Родины», возник дивный скандал, иркутское отделение кандидатуру Ващука сняло потихоньку. И тогда Дмитрий Ващук снова подал документы, как самовыдвиженец.