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Дмитрию Ващуку апелляция отказала в регистрации

Апелляционная инстанция отказала в регистрации депутату думы Иркутска Дмитрию Ващуку. Теперь у него остался только Верховный суд, сообщает телеграм-канал «Иркутск политический».

Источник: AP 2023

Напомним, Дмитрий Ващук сначала проиграл внутрипартийное голосование «Единой России». Не согласившись с этим, он подал документы на участие в выборах, как самовыдвиженец, но потом снял кандидатуру, поскольку его согласилось выдвинуть иркутское отделение партии «Родина». После того, как партия подала документы на Ващука, возмутилось братское отделение «Родины», возник дивный скандал, иркутское отделение кандидатуру Ващука сняло потихоньку. И тогда Дмитрий Ващук снова подал документы, как самовыдвиженец.

Но избирательная комиссия забраковала его подписи.