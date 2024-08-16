В Черном море уничтожены 5 БПЛА и 2 безэкипажных катера. Военная операция, день 905-й

9:39 Два автомобиля сгорели в селе Графовка Белгородской области после атаки БПЛА. Пострадавших нет, сообщил Гладков.
9:24 Ракетную опасность четвертый раз за день объявили в Курской области, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.
9:17 Экипажи ночных боевых вертолетов Ми-28НМ уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами «Вихрь», не дав противнику закрепиться в Курской области, сообщает Минобороны России.
9:05 ❗️ ВС РФ выбили Вооруженные силы Украины из села Снагость в Кореневском районе Курской области, сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, сейчас в селе идет зачистка.
9:02 Украинский беспилотник ночью атаковал село Графовка Краснояружского района Белгородской области, сбросив на частный сектор взрывные устройства, сообщил губернатор Гладков.
8:58 Киев перебрасывает медиков из Харьковской области под Сумы из-за больших потерь на курском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
8:44 США не хотят разрешать Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории Курской области, поскольку их запасы ограничены, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников.
8:30 Минобороны России сообщило об уничтожении пяти беспилотников над акваторией Черного моря в ночь на сегодня, 16 августа. Согласно сообщению ведомства, в акватории также были уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.
8:23 Большое число солдат и офицеров Вооруженных сил Украины погибли при неудачной попытке атаковать Белгородскую область, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на слова трех украинских военных.
8:11 Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание «Страна».
8:06 Нападение ВС Украины на Курскую область спланировано при участии НАТО и западных спецслужб и вызвано предчувствием приближающегося краха нынешних властей Украины, заявил помощник президента России Николай Патрушев.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 905-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.