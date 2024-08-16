Бывший замминистра по развитию Дальнего Востока нашёл новое место работы

Бывший первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, в марте 2023 года Хабаровским краевым судом осужденный условно на четыре года и восемь месяцев, нашёл новое место работы. По данным ЕГРЮЛ, экс-чиновник возглавил входящий в инвестиционную группу «Русские фонды» АО группа компаний «Мелком» (Тверь), сообщает ИА PrimaMedia.
«Русские фонды» — многопрофильный производственно-финансовый холдинг. Основные направления деятельности компаний: финансовый сектор, промышленность, агропромышленный сектор, цифровые технологии. Каждое из четырех направлений бизнеса представлено самостоятельными подразделениями, в том числе АПК — группой «Мелком».
Александр Крутиков с декабря 2015 года был директором департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов Минвостокразвития. В октябре 2016 года стал заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока, в октябре 2018 года первым заместителем.
Крутикова арестовали в апреле 2022 года по делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Нарушения были выявлены при выделении субсидии Минвостокразвития ООО «Азия Лес» на реализацию инвестиционного проекта по созданию лесоперерабатывающего комплекса для выпуска пиломатериалов. Согласно данным на сайте суда, Александр Крутиков и члены комиссии подготовили заключение о соответствии заявки инвестиционного проекта ООО «Азия Лес» критериям методики. Однако фактически документы содержали сведения, не соответствовавшие действительности. Так, в проекте было указано заниженное значение чистой приведённой стоимости, необоснованная доходность ООО «Азия Лес» и завышенный показатель объёма планируемых частных инвестиций. Кроме того, после получения субсидии сроки реализации инвестпроекта неоднократно нарушались, сообщалось в судебном решении.
При этом Крутиков и еще два фигуранта уголовного дела из числа бывших высокопоставленных чиновников министерства несколько раз заключали с обществом дополнительные соглашения, которыми увеличивали сроки реализации инвестиционного проекта. В результате действий Крутикова и фигурантов дела бюджету РФ был нанесен ущерб в размере 840,734 млн рублей.
В период расследования уголовного дела Александр Крутиков пошел на сотрудничество со следствием. Он признал свою вину и взял на себя обязательства сообщить о ранее неизвестных обстоятельствах и участниках преступной деятельности, связанной с выделением Минвостокразвития России субсидий ООО «Азия Лес». Судом установлено, что условия соглашения Крутиков исполнил.
Учитывая смягчающие обстоятельства, Александру Крутикову было назначено условное наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.