Бывший замминистра по развитию Дальнего Востока нашёл новое место работы

Крутикова арестовали в апреле 2022 года по делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Нарушения были выявлены при выделении субсидии Минвостокразвития ООО «Азия Лес» на реализацию инвестиционного проекта по созданию лесоперерабатывающего комплекса для выпуска пиломатериалов. Согласно данным на сайте суда, Александр Крутиков и члены комиссии подготовили заключение о соответствии заявки инвестиционного проекта ООО «Азия Лес» критериям методики. Однако фактически документы содержали сведения, не соответствовавшие действительности. Так, в проекте было указано заниженное значение чистой приведённой стоимости, необоснованная доходность ООО «Азия Лес» и завышенный показатель объёма планируемых частных инвестиций. Кроме того, после получения субсидии сроки реализации инвестпроекта неоднократно нарушались, сообщалось в судебном решении.