Съезд сторонников оппозиционного блока «Победа» пройдет в Москве

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Ситуацию в Молдове в преддверии президентских выборов и «еврореферендума» обсудят в Москве участники съезда оппозиционного политического блока «Победа».
О своем участии в мероприятии заявил депутат молдавского парламента Василий Боля. Его кандидатура была выдвинута блоком «Победа» на предстоящих осенью в стране президентских выборах.
На съезде также выступят оппозиционный политик, лидер блока «Победа» Илан Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул.
В мероприятии примут участие депутаты Государственной думы России.
Политический блок «Победа» был создан в апреле 2024 года на съезде молдавских депутатов и их сторонников в Москве. Илан Шор и лидеры других оппозиционных партий, неравнодушных к судьбе Молдовы, составили единый альянс. В блок вошли партии «Шор», «Возрождение», «Шанс», «Альтернатива и силы спасения Молдовы» и «Виктория — Победа».
Целью политсилы стала победа на президентских выборах, евразийский путь развития страны, следование курсом на сотрудничество с Россией и другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).