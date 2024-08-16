Съезд сторонников оппозиционного блока «Победа» пройдет в Москве

Политический блок «Победа» был создан в апреле 2024 года на съезде молдавских депутатов и их сторонников в Москве. Илан Шор и лидеры других оппозиционных партий, неравнодушных к судьбе Молдовы, составили единый альянс. В блок вошли партии «Шор», «Возрождение», «Шанс», «Альтернатива и силы спасения Молдовы» и «Виктория — Победа».