В Крыму отбили атаку киевского режима: уничтожены пять беспилотников и два катера

Напомним, в ночь на пятницу, 9 августа, средства противовоздушной обороны сбили 13 беспилотных летательных аппаратов над Крымом и Черным морем. Кроме того, в акватории уничтожили семь безэкипажных катеров. Эти суда следовали в сторону Крымского полуострова.