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В Крыму отбили атаку киевского режима: уничтожены пять беспилотников и два катера

Минобороны: у берегов Крыма уничтожили пять беспилотников и два катера.

В ночь на пятницу, 16 августа, у берегов Крыма уничтожили пять беспилотников и два безэкипажных катера. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Ночью киевский режим пытался совершить террористическую атаку по российским объектам. Для этого украинские военные использовали беспилотники.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря», — отметили в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что в акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера. Эти суда следовали в сторону Крымского полуострова.

Напомним, в ночь на пятницу, 9 августа, средства противовоздушной обороны сбили 13 беспилотных летательных аппаратов над Крымом и Черным морем. Кроме того, в акватории уничтожили семь безэкипажных катеров. Эти суда следовали в сторону Крымского полуострова.