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Келин рассказал о попытках давления на россиян в Британии

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бытовая русофобия в Великобритании не очень сильна, однако британские власти предпринимали различные попытки оказать давление на проживающих в стране россиян, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Источник: © РИА Новости

«Бытовая русофобия, пожалуй, не столь сильна. Но о различных попытках давления на наших соотечественников со стороны властей или с их подачи нам известно», — сказал дипломат.

Помимо этого Келин обратил внимание на то, что представителям российских СМИ в Британии также весьма непросто работать.

Беспрецедентный уровень русофобии зафиксирован в ряде зарубежных стран из-за ситуации на Украине. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто «отменяет» русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.

дипломатия