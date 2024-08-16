Келин рассказал о попытках давления на россиян в Британии

Беспрецедентный уровень русофобии зафиксирован в ряде зарубежных стран из-за ситуации на Украине. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто «отменяет» русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.