Кандидаты на пост губернатора Хабаровского края-2024: список, биографии

Второй кандидат на пост губернатора родом из Хабаровского края. Петр Перевезенцев родился 18 августа 1970 года в Комсомольске-на-Амуре. В 1995 году окончил педагогический колледж. Сейчас проживает в селе Осиновая Речка в Хабаровском районе и занимает должность уполномоченного по правам ребенка в регионе.