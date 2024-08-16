Кандидаты на пост губернатора Хабаровского края-2024: список, биографии

ДМИТРИЙ ДЕМЕШИН — ЧТО ИЗВЕСТНО О КАНДИДАТЕ НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ-2024
Дмитрий Демешин стал временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края после ухода с должности Михаила Дегтярева. Экс-глава региона занял пост министра спорта РФ. Дмитрий Демешин уже несколько месяцев руководит краевым правительством и намерен принять участие в грядущих выборах губернатора Хабаровского края. Его кандидатуру уже утвердили.
Дмитрий Демешин родился 2 августа 1976 года в Ташкенте. Закончил Саратовскую государственную академию права в 1997 году. Свою карьеру построил в органах прокуратуры, а в 2020 году даже возглавил управление Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.
С назначением на пост врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин с семьей переехал в Хабаровск. Сейчас он также является председателем регионального правительства. На выборы губернатора Хабаровского края 2024 Дмитрий Демешин выдвинут партией «Единая Россия».
Заявленный доход кандидата за 2023 год составил 8 946 826,48 рубля, как зарплата в органах генпрокуратуры РФ.
ПЕТР ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ — КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2024
Второй кандидат на пост губернатора родом из Хабаровского края. Петр Перевезенцев родился 18 августа 1970 года в Комсомольске-на-Амуре. В 1995 году окончил педагогический колледж. Сейчас проживает в селе Осиновая Речка в Хабаровском районе и занимает должность уполномоченного по правам ребенка в регионе.
На выборы губернатора Хабаровского края 2024 кандидат Петр Перевезенцев был выдвинут КПРФ. Сумма доходов за 2023 год — 3 497 050,26 рубля. Во владении квартира, гараж и доля в гараже, недвижимость площадью 482 квадратных метра и автомобиль марки «Тойота».
СЕРГЕЙ ПРОКОПЬЕВ — КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2024
В списке кандидатов в губернаторы Хабаровского края — Сергей Прокопьев, уроженец Хабаровска. Он родился 10 июня 1973 года. В 1996 году окончил государственный технический университет. Сейчас является гендиректором ООО «Балтимор-Амур». На выборы губернатора был выдвинут «Коммунистической партией “Коммунисты России”.
В источниках дохода за 2023 год указана зарплата в ООО «Балтимор-Амур» в размере 2 784 293,66 рубля. У кандидата в собственности две квартиры и автомобиль «Тойота».
РОЗА ЧЕМЕРИС — КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 2024
Единственная женщина-кандидат на пост главы региона в 2024 году — Роза Чемерис. Она родилась 11 июня 1978 года в Махачкале, Дагестан. В 2001 году окончила Московский государственный институт международных отношений МИД России. На данный момент проживает во Владивостоке. Основное место работы — Госдума Федерального Собрания РФ восьмого созыва. Роза Чемерис — депутат и представитель комитета Госдумы по международным делам.
Кандидата выдвинула на выборы губернатора Хабаровского края партия «Новые люди». В декларации о доходах за прошлый год — зарплата в общем размере 6 780 694, 89 рубля. У Розы Чемерис есть доля квартиры в Москве, участок земли и дом в Приморском крае.