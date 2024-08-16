Новосибирский политолог заявил о провале ВСУ после атаки Курской области

Политолог Александр Чугай считает, что операция в Курской области носит информационный характер. Об этом пишет портал Сиб.фм.
Эксперт считает, что Украина понимает, что у нее не получится выиграть СВО. По его словам, наступление ВСУ на Курскую область носит не столько военный, сколько информационный характер, чтобы создать провокацию.
Политолог также считает, что у противников не хватит сил и вооружения, чтобы пробраться вглубь России. Более того, им не хватит мощности, чтобы дойти хотя бы до Курска.
«Сколько у них военных? Максимум тысяч 30. Из них в Курскую область пришли около 10 тысяч солдат. Они не смогут штурмовать такой крупный город. ВСУ ждет провал, они это либо уже поняли, либо скоро поймут», — заявил Александр Чугай.