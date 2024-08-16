Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев подарил автобус гимназии в Косшы

Во время поездки в Косшы Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил школьный автобус местной гимназии, передает Tengrinews.kz.

Источник: Акорда

«Президент пожелал успехов в новом учебном году, а также подарил свою книгу “Слово об отце” и школьный автобус отечественного производства», — говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

Глава государства сегодня, 16 августа, посетил школу-гимназию в примыкающем к столице городе Косшы Акмолинской области.

Гимназия построена за счет частных инвестиций в соответствии со стандартами национального проекта «Комфортная школа».

Касым-Жомарт Токаев осмотрел кабинеты робототехники, мобилографии, виртуального обучения вождению автомобиля, иностранных языков, школьную библиотеку.