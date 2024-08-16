Токаев подарил автобус гимназии в Косшы

«Президент пожелал успехов в новом учебном году, а также подарил свою книгу “Слово об отце” и школьный автобус отечественного производства», — говорится в сообщении пресс-службы Акорды.
Глава государства сегодня, 16 августа, посетил школу-гимназию в примыкающем к столице городе Косшы Акмолинской области.
Гимназия построена за счет частных инвестиций в соответствии со стандартами национального проекта «Комфортная школа».
Касым-Жомарт Токаев осмотрел кабинеты робототехники, мобилографии, виртуального обучения вождению автомобиля, иностранных языков, школьную библиотеку.