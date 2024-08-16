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Литва ввела исключения в запрет на въезд автомобилям с белорусскими номерами

Исключения касаются отдельных категорий граждан Беларуси и Евросоюза, по-прежнему управлять автомобилем должен только сам владелец.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Власти Литвы внесли исключения в запрет на въезд в страну автомобилям с белорусскими номерами, об этом сообщила в пятницу пресс-служба литовской таможни.

Как уточнили в таможне, регламент Совета Евросоюза N765/2006 предусматривает возможность применения исключений. Таможня опубликовала перечень исключений, касающихся проезда автомобилей на белорусской регистрации через литовскую границу.

В частности, разрешается въезд на территорию Литвы автомобилям, не предназначенным для продажи и принадлежащим гражданам стран Евросоюза, но являющимися резидентами Беларуси.

Также въезд разрешен автомобилям, владельцами которых являются граждане Беларуси, имеющие действующую литовскую визу или временный либо постоянный ВНЖ в Литве.

Таможня уточняет, что управлять въезжающими в Литву автомобилями, в отношении которых будут действовать исключения, должен сам владелец.

Исключения начнут действовать с 00:01 с 17 августа.

С 16 августа начал действовать запрет на въезд в Литву легковым автомобилям с белорусскими номерами. Запрет не распространяется на автомашины с дипломатическими номерами, а также если автомобиль на белорусской регистрации используется для перевозки тел погибших.

Легковушки с госномерами Беларуси, которые сейчас находятся в Литве и не попадают под вышеуказанные исключения, должны покинуть страну до 18 января 2025 года включительно. После этой даты те, кто управляет легковыми авто с белорусскими номерами в Литве, будут считаться нарушителями. Их ждут штрафы и конфискация машины.