Литва ввела исключения в запрет на въезд автомобилям с белорусскими номерами

Легковушки с госномерами Беларуси, которые сейчас находятся в Литве и не попадают под вышеуказанные исключения, должны покинуть страну до 18 января 2025 года включительно. После этой даты те, кто управляет легковыми авто с белорусскими номерами в Литве, будут считаться нарушителями. Их ждут штрафы и конфискация машины.