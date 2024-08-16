Литва ввела исключения в запрет на въезд автомобилям с белорусскими номерами

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Власти Литвы внесли исключения в запрет на въезд в страну автомобилям с белорусскими номерами, об этом сообщила в пятницу пресс-служба литовской таможни.
Как уточнили в таможне, регламент Совета Евросоюза N765/2006 предусматривает возможность применения исключений. Таможня опубликовала перечень исключений, касающихся проезда автомобилей на белорусской регистрации через литовскую границу.
Также въезд разрешен автомобилям, владельцами которых являются граждане Беларуси, имеющие действующую литовскую визу или временный либо постоянный ВНЖ в Литве.
Таможня уточняет, что управлять въезжающими в Литву автомобилями, в отношении которых будут действовать исключения, должен сам владелец.
Исключения начнут действовать с 00:01 с 17 августа.
С 16 августа начал действовать запрет на въезд в Литву легковым автомобилям с белорусскими номерами. Запрет не распространяется на автомашины с дипломатическими номерами, а также если автомобиль на белорусской регистрации используется для перевозки тел погибших.
Легковушки с госномерами Беларуси, которые сейчас находятся в Литве и не попадают под вышеуказанные исключения, должны покинуть страну до 18 января 2025 года включительно. После этой даты те, кто управляет легковыми авто с белорусскими номерами в Литве, будут считаться нарушителями. Их ждут штрафы и конфискация машины.