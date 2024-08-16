В Башкирии стартует информирование жителей о выборах главы республики.

«Сотрудник УИК не станет спрашивать о ваших личных данных, касающихся банковских счетов, паролей от Госуслуг, электронной почты, аккаунтов. Кроме того, каждый обходчик обязан предъявить удостоверение личности с фотографией и печатную продукцию с информацией о выборах. В целом акция пройдет в том же формате, что и на выборах президента России, но без использования мобильного приложения — это упростит процедуру общения», — прокомментировал Галимханов.