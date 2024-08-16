В Башкирии стартует информирование жителей о выборах главы республики.

В Башкирии с 19 августа начнется адресное информирование и оповещение избирателей о едином дне голосования, в рамках которого пройдут выборы главы республики и депутата Госсобрания региона по Уфимскому одномандатному округу № 54, а также свыше 200 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.
Поквартирный и подомовой обход продлится до 28 августа включительно. Как сообщил председатель ЦИК РБ Азат Галимханов в передаче «Салям» на БСТ из ЦУР, члены УИК расскажут жителям о том, как найти свой избирательный участок, помогут проголосовать дома и представят возможности технологии «Мобильный избиратель».
«Сотрудник УИК не станет спрашивать о ваших личных данных, касающихся банковских счетов, паролей от Госуслуг, электронной почты, аккаунтов. Кроме того, каждый обходчик обязан предъявить удостоверение личности с фотографией и печатную продукцию с информацией о выборах. В целом акция пройдет в том же формате, что и на выборах президента России, но без использования мобильного приложения — это упростит процедуру общения», — прокомментировал Галимханов.
Напомним, ЕДГ состоится в Башкирии 6, 7 и 8 сентября. В официальный список кандидатов на пост руководителя республики вошли Радий Хабиров (от «Единой России»), Иван Сухарев («ЛДПР»), Владимир Нагорный («Справедливая Россия»), Артур Шайнуров («КПРФ») и Ильшат Тимерьянов («Новые люди»).
В период избирательной кампании работает телефон горячей линии: 8−800−347−54−54.