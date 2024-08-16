В Новосибирске экс-депутат Атякшев прокомментировал назначение в правительстве после отставки из горсовета

Напомним, Игорь Атякшев долгое время работал помощником депутата горсовета Андрея Каличенко, также он был его правой рукой во время избрания в Госдуму. В 2017 году Атякшева избрали депутатом горсовета по округу № 14. А в 2020 году он оказался в составе Совета депутата по 16-му округу, возглавлял комиссию по местному самоуправлению.