В Новосибирске экс-депутат Атякшев прокомментировал назначение в правительстве после отставки из горсовета

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм экс-депутат горсовета Новосибирска Игорь Атякшев сообщил, что работает на должности замминистра региональной политики уже неделю.
По его словам, последний рабочий день в Совете депутатов у него был 31 июля.
Напомним, что до перехода на новую должность Атякшев был депутатом избирательного округа № 16 (мкрн «Родники»).
Как рассказал экс-депутат, в данный момент это место «пустует», однако есть несколько кураторов, которые следят за округом. На ближайшей сессии горсовета, уточнил собеседник, будет принято решение о назначении ответственного.
Атякшев сообщил, что его уже официально назначили на должность в правительстве. По его словам, в настоящее время определяются цели и задачи для дальнейшей работы.
«Нужно пробовать что-то новое, двигаться дальше», — прокомментировал свое назначение Атякшев.
Он также сообщил, что уже взял на себя все обязанности и полномочия на новой должности.
Уточним, что с сайта горсовета удалили информацию об экс-депутате.
Напомним, Игорь Атякшев долгое время работал помощником депутата горсовета Андрея Каличенко, также он был его правой рукой во время избрания в Госдуму. В 2017 году Атякшева избрали депутатом горсовета по округу № 14. А в 2020 году он оказался в составе Совета депутата по 16-му округу, возглавлял комиссию по местному самоуправлению.