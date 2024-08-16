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Минздрав будет регулировать тарифы на платные приемы врачей в Беларуси

Минздрав Беларуси расширил перечень платных медуслуг, регулируемых государством.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав будет регулировать тарифы на платные приемы врачей в Беларуси. Это следует из постановления белорусского правительства № 596 от 15 августа 2024 года. Документ опубликован на национальном правовом портале.

Согласно документу, в перечень платных медицинских услуг, тарифы на которые регулируются Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли, был внесен новый пункт (до этого момента регулировались тарифы на стоматологию, диагностические услуги, медосвидетельствование на годность к управлению авто). Это приемы (консультации) врачей-специалистов. Данное постановление Совета министров вступает в силу с 1 ноября 2024 года.

медицина