Раис Татарстана призвал проверить обстоятельства провала медалистов на ЕГЭ

— По каждому случаю нужно разобраться, когда медалист не может сдать экзамен. Это, скорее всего, коррупция. Другого слова я не найду. Стыд-позор таким школам. И надо очень жестко к этим вопросам относиться«, — цитирует Минниханова “Татаринформ”.