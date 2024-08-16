Раис Татарстана призвал проверить обстоятельства провала медалистов на ЕГЭ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил провести проверку по фактам несдачи ЕГЭ и ОГЭ отличниками и медалистами. Список школ, в которых обучались ученики, известен.
Неожиданный провал лучших будущих выпускников Татарстана обсудили на августовском совещании работников образования и науки в Лаишевском районе.
— По каждому случаю нужно разобраться, когда медалист не может сдать экзамен. Это, скорее всего, коррупция. Другого слова я не найду. Стыд-позор таким школам. И надо очень жестко к этим вопросам относиться«, — цитирует Минниханова “Татаринформ”.
Также он отметил, что каждый педагог является патриотом своей профессии, а потому принижение роли и статуса учителя недопустимы. Кроме того Минниханов отметил, что нехватка учителей в школах зачастую является следствием недоработок со стороны конкретных муниципалитетов.
Напомним, ранее стало известно, что медалисты и отличники учёбы не смогли преодолеть минимальный порог баллов. Они получили двойки по химии, информатике, географии, хотя закончили год с пятёрками.