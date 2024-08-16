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Токаев ознакомился с планом развития Косшы

Астана. 16 августа. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с планом развития Косшы, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Акорда

«Президенту был презентован план инфраструктурного развития города, прилегающего к столице», — говорится в сообщении.

По словам акима Гайдара Касенова, после присвоения Косшы статуса города областного значения в 2021 году численность населения достигла 110 тыс. человек.

Всего в рамках генерального плана города запланировано строительство 1,5 млн квадратных метров жилья и 45 социальных объектов.

За последние два года в городе введены в эксплуатацию три школы, завершается строительство еще одной школы. В ближайшие годы в рамках национального проекта «Комфортная школа» планируется строительство трех школ, а также двух детских садов.

В Косшы функционируют одна государственная поликлиника и две поликлиники в рамках государственно-частного партнерства.

Как отметил аким, в настоящее время за счет частных инвестиций строится многопрофильная больница на 300 коек с поликлиникой на 1 тыс. посещений в смену, в которой предусмотрены отделения онкологии, неврологии и родильное отделение.

Планируется, что медицинское учреждение будет обслуживать не только население Косшы, но и жителей близлежащих районов.

Сообщается, что в мае 2024 года начал работу физкультурно-оздоровительный комплекс Alan, в котором имеются бассейн, тренажерный зал, спортивный зал, предусмотренные для посещения детей и взрослых.

Президент был проинформирован о том, что в общественном культурно-спортивном центре, который будет сдан в следующем году, откроются отдел интерактивного образования, спортивный зал, теннисный корт, футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, а также кинотеатр, выставочный зал, библиотека, лекционный зал и амфтитеатр.

Глава государства отметил динамичное развитие Косшы и поручил акиму области уделить особое внимание вопросам модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры и подведения газопровода к населенном пункту.