Виза для посещения Пакистана стала бесплатной для казахстанцев

Виза будет выдаваться в течение 24 часов и охватывать как туристические, так и деловые цели. По словам премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, это решение направлено на то, чтобы сделать Пакистан более привлекательным для инвестиций и туризма, смягчив визовый режим для многих стран.