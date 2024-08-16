Виза для посещения Пакистана стала бесплатной для казахстанцев

С 14 августа власти Пакистана отменили визовые сборы для граждан 126 стран, включая Казахстан, сообщает El.kz со ссылкой на Visasnews.com.
Ранее стоимость визы для посещения страны варьировалась от 25 до 200 долларов в зависимости от цели и частоты визитов. Теперь казахстанцы смогут получить визу бесплатно.
Виза будет выдаваться в течение 24 часов и охватывать как туристические, так и деловые цели. По словам премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, это решение направлено на то, чтобы сделать Пакистан более привлекательным для инвестиций и туризма, смягчив визовый режим для многих стран.