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Первые 10 тонн гуманитарной помощи из Сочи отправились в Курскую область

В Сочи собрали первую партию гуманитарки для жителей Курской области.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

Первую партию гуманитарной помощи отправили жителям Курской области. Вес груза составил 10 тонн.

«Вместе со всем краем направляем предметы первой необходимости. Сбор по предложенному перечню продолжается и в наших городских пунктах приема, открытых во всех районах», — рассказала заммэра Сочи Галина Москалева.

С первой партией гуманитарной помощи в Курск отправили бутилированную воду. В мэрии отметили, что именно питьевая вода находится на первом месте в списке необходимых жителям пострадавшего от военных действий региона.

Жители Курской области также нуждаются в средствах личной гигиены, детской одежде, пеленках, игрушках, продуктах питания долгого хранения, медикаментах, теплых одеялах, внешних аккумуляторах, газовых горелках и плитах. Для гуманитарки принимаются только новые вещи.

Ранее сообщалось, что во всех районах курорта открылись пункты приема гуманитарной помощи.

благотворительность