Первые 10 тонн гуманитарной помощи из Сочи отправились в Курскую область

Первую партию гуманитарной помощи отправили жителям Курской области. Вес груза составил 10 тонн.
«Вместе со всем краем направляем предметы первой необходимости. Сбор по предложенному перечню продолжается и в наших городских пунктах приема, открытых во всех районах», — рассказала заммэра Сочи Галина Москалева.
С первой партией гуманитарной помощи в Курск отправили бутилированную воду. В мэрии отметили, что именно питьевая вода находится на первом месте в списке необходимых жителям пострадавшего от военных действий региона.
Жители Курской области также нуждаются в средствах личной гигиены, детской одежде, пеленках, игрушках, продуктах питания долгого хранения, медикаментах, теплых одеялах, внешних аккумуляторах, газовых горелках и плитах. Для гуманитарки принимаются только новые вещи.
Ранее сообщалось, что во всех районах курорта открылись пункты приема гуманитарной помощи.