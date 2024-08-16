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Канада заявила о праве Украины использовать переданное оружие на территории РФ

Минобороны Канады заявило, что Украина может использовать предоставленное вооружение для операций на территории России. Согласно сообщению ведомства, Канада «не устанавливает географических ограничений» на использование военной техники, переданной Украине.

Источник: Reuters

«Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их в этом», — приводит пресс-служба Минобороны слова представителя ведомства Андре-Анн Пулен. Сообщение Минобороны приводит телерадиовещательная корпорация CBC.

В канадских пакетах военной помощи Украине среди прочего было восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков БМП, сотни бронированных машин и несколько гаубиц М-777. Последний раз о пакете военной помощи Украине власти Канады сообщали в июле 2024 года. Тогда на вооружение было выделено $367 млн (500 млн канадских долларов).