Канада заявила о праве Украины использовать переданное оружие на территории РФ

В канадских пакетах военной помощи Украине среди прочего было восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков БМП, сотни бронированных машин и несколько гаубиц М-777. Последний раз о пакете военной помощи Украине власти Канады сообщали в июле 2024 года. Тогда на вооружение было выделено $367 млн (500 млн канадских долларов).