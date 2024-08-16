Восьмая встреча министров промышленности стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде

В мероприятии принимают участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также представители стран-участниц и партнеров БРИКС, в том числе, Китая, Индии, Южной Африки, Эфиопии, ОАЭ и ряда других.
Открывая встречу, Антон Алиханов отметил, что торговый оборот со странами БРИКС (до расширения состава участников) по итогам 2023 года составил 300 млрд долларов. Он также напомнил, что уже запущен процесс создания проектного центра компетенций БРИКС, который призван стать системной поддержкой индустриального сотрудничества между странами.
В рамках встречи на территории Нижегородской ярмарки работает экспозиция высокотехнологических промышленных производств Минпромторга России. На выставке представлена продукция более 50 компаний в разных сферах.
Ранее сообщалось, что первые делегации прибыли в Нижний Новгород на встречу министров промышленности БРИКС.