Восьмая встреча министров промышленности стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде

Открывая встречу, Антон Алиханов отметил, что торговый оборот со странами БРИКС (до расширения состава участников) по итогам 2023 года составил 300 млрд долларов. Он также напомнил, что уже запущен процесс создания проектного центра компетенций БРИКС, который призван стать системной поддержкой индустриального сотрудничества между странами.