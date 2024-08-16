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Приемная Культурно-образовательного центра Молдовы открыта в Москве

Молдавская диаспора в России сможет получать бесплатную юридическую и консульскую помощь.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Приемная Культурно-образовательного центра Молдовы для поддержки соотечественников открылась в четверг в Москве, на церемонии присутствовали башкан Гагаузии Евгения Гуцул и депутат парламентского оппозиционного блока «Победа» Василий Боля.

В приемную за юридической и консульской помощью смогут приходить граждане Молдовы, проживающие в Москве и других регионах России. Специалисты центра помогут в том числе по вопросам восстановления документов, трудоустройства, изучения языка. Все услуги для соотечественников будут предоставляться бесплатно.

Кроме того, в приемной будут проводиться мероприятия с учетом национальных традиций и культуры, она призвана стать точкой притяжения для молдавской диаспоры.

«Мы благодарны Российской Федерации за возможность быть вместе с нашими людьми, которые из-за некомпетентных действий властей Молдовы были вынуждены покинуть своим дома и уехать туда, где жизнь лучше», — отметила Евгения Гуцул на церемонии открытия.

Событие стало отправной точкой для объединения соотечественников, заявил депутат Василий Боля. Он отметил, что пришло «время наводить мосты».

О сплочении соотечественников говорила и руководитель офиса приемной Иона Гаврилова.

«Наш центр открывается для всех молдаван. Самое главное, мы хотим сплотиться в одну большую семью, где ценят нашу культуру, нашу идентичность», — сказала она.

В преддверии нового учебного года Культурно-образовательный центр Молдовы в Москве запустил акцию «Вместе к знаниям» для поддержки молдавских семей, проживающих в России.

«В рамах этого проекта каждый родитель из Молдовы, у которого есть ребенок-школьник, сможет получить всю необходимую помощь и специальный подарочный набор для подготовки к новому учебному году», — рассказала Иона Гаврилова.

Общественные приемные Культурно-образовательного центра Молдовы планируется открыть и в других российских городах.