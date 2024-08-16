Приемная Культурно-образовательного центра Молдовы открыта в Москве

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Приемная Культурно-образовательного центра Молдовы для поддержки соотечественников открылась в четверг в Москве, на церемонии присутствовали башкан Гагаузии Евгения Гуцул и депутат парламентского оппозиционного блока «Победа» Василий Боля.
В приемную за юридической и консульской помощью смогут приходить граждане Молдовы, проживающие в Москве и других регионах России. Специалисты центра помогут в том числе по вопросам восстановления документов, трудоустройства, изучения языка. Все услуги для соотечественников будут предоставляться бесплатно.
Кроме того, в приемной будут проводиться мероприятия с учетом национальных традиций и культуры, она призвана стать точкой притяжения для молдавской диаспоры.
Событие стало отправной точкой для объединения соотечественников, заявил депутат Василий Боля. Он отметил, что пришло «время наводить мосты».
О сплочении соотечественников говорила и руководитель офиса приемной Иона Гаврилова.
В преддверии нового учебного года Культурно-образовательный центр Молдовы в Москве запустил акцию «Вместе к знаниям» для поддержки молдавских семей, проживающих в России.
«В рамах этого проекта каждый родитель из Молдовы, у которого есть ребенок-школьник, сможет получить всю необходимую помощь и специальный подарочный набор для подготовки к новому учебному году», — рассказала Иона Гаврилова.
Общественные приемные Культурно-образовательного центра Молдовы планируется открыть и в других российских городах.