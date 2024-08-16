Приемная Культурно-образовательного центра Молдовы открыта в Москве

В приемную за юридической и консульской помощью смогут приходить граждане Молдовы, проживающие в Москве и других регионах России. Специалисты центра помогут в том числе по вопросам восстановления документов, трудоустройства, изучения языка. Все услуги для соотечественников будут предоставляться бесплатно.