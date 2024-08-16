В Казахстане отказались «слепо следовать» санкциям США против России

Серик Жумангарин сказал, что Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников, у которых есть как военное, так и гражданское применение. Он пояснил, что местный завод производит шарикоподшипники по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР.