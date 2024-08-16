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В Казахстане отказались «слепо следовать» санкциям США против России

Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин заявил, что страна проводит новую политику в отношении западных санкций против России. Казахстан не будет «слепо следовать» ограничениям, если это ставит под удар интересы страны, сказал Жумангарин в интервью Bloomberg.

Источник: Shutterstock

По словам вице-премьера, некоторые санкции непропорционально навредили Казахстану. Попавшие под ограничения США компании закрываются, а западные государства, как отметил Жумангарин, мало что сделали для компенсации ущерба. «Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю», — заявил вице-премьер Казахстана.

Серик Жумангарин сказал, что Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников, у которых есть как военное, так и гражданское применение. Он пояснил, что местный завод производит шарикоподшипники по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР.

Bloomberg отмечает, что ранее высокопоставленные чиновники Казахстана не критиковали вводимые Западом санкции против России. Казахстан не присоединялся к санкциям, но старался соблюдать все ограничения, пишет агентство. В целом, отметил Серик Жумангарин, страна продолжает следовать основным санкциям.

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