В Казахстане отказались «слепо следовать» санкциям США против России

По словам вице-премьера, некоторые санкции непропорционально навредили Казахстану. Попавшие под ограничения США компании закрываются, а западные государства, как отметил Жумангарин, мало что сделали для компенсации ущерба. «Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю», — заявил вице-премьер Казахстана.
Серик Жумангарин сказал, что Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников, у которых есть как военное, так и гражданское применение. Он пояснил, что местный завод производит шарикоподшипники по спецификации, которая традиционно используется только в Восточной Европе и странах бывшего СССР.
Bloomberg отмечает, что ранее высокопоставленные чиновники Казахстана не критиковали вводимые Западом санкции против России. Казахстан не присоединялся к санкциям, но старался соблюдать все ограничения, пишет агентство. В целом, отметил Серик Жумангарин, страна продолжает следовать основным санкциям.