Премьер-министром Таиланда стала дочь бывшего лидера страны

Пэтонгтарн Чинават, дочь бывшего лидера Таиланда Таксина Чинавата, одержала победу на парламентском голосовании и стала новым премьер-министром страны, сообщает Bloomberg.
37-летняя Чинават заручилась поддержкой не менее 251 законодателя в палате представителей, состоящей из 500 членов. Ее кандидатура была одобрена коалицией из 11 членов, возглавляемой контролируемой Чинават партией Phue Thai, которая имеет более 300 законодателей в нижней палате.
Она стала третьим представителем семьи Чинават, возглавившим страну, и самым молодым премьер-министром в истории Таиланда. Ее выбрали на высший пост после того, как 14 августа Конституционный суд страны отстранил Сеттха Тхависина от должности премьер-министра. Это произошло из-за дела о нарушении этических норм при назначении в апреле 2024 года Пхичита Чынбана министром в канцелярии премьера. Судебный скандал был связан с прошлым Чынбана: в июне 2008 года он был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за попытку подкупа судей, когда представлял интересы Таксина Чинавата по делу о коррупционных преступлениях.
Большинство членов кабинета Сеттхи, вероятно, сохранят свои должности, в то время как Пичаи Чунхаваджира, занимавший пост министра финансов, покинет свою позицию, сообщается в тайской газете Krungthep Turakij.
Пэтонгтарн Чинават заявила, что она приложит все усилия, чтобы при поддержке коалиции вывести Таиланд из текущего «экономического кризиса». Основными задачами ее администрации станут стимулирование экономического роста через более гибкую фискальную политику, а также решение вопросов высокой стоимости жизни и почти рекордного уровня задолженности домохозяйств.
Нина Лютикова