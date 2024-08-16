Премьер-министром Таиланда стала дочь бывшего лидера страны

Она стала третьим представителем семьи Чинават, возглавившим страну, и самым молодым премьер-министром в истории Таиланда. Ее выбрали на высший пост после того, как 14 августа Конституционный суд страны отстранил Сеттха Тхависина от должности премьер-министра. Это произошло из-за дела о нарушении этических норм при назначении в апреле 2024 года Пхичита Чынбана министром в канцелярии премьера. Судебный скандал был связан с прошлым Чынбана: в июне 2008 года он был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за попытку подкупа судей, когда представлял интересы Таксина Чинавата по делу о коррупционных преступлениях.