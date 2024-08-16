Насколько выросли детские пособия, рассказали в Минтруда

В ведомстве отметили, что приоритетными социальными задачами являются создание условий для повышения благополучия и материального благосостояния семей с детьми, поддержка материнства, отцовства и детства, укрепление института семьи и брака.



Так, в январе-июне 2024 года по сравнению с соответствующим периодом 2023-го среднемесячный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет увеличился на 19,2% и составил Br763,5. В свою очередь среднемесячный размер пособий, исчисляемых от БПМ, увеличился на 17,3%.



В 2024 году для выплаты пособий в связи с рождением и воспитанием детей запланировано Br3,4 млрд. Выплаты предусмотрены для 378 тыс. детей.



В Минтруда рассказали, что в первом полугодии также проведена большая работа по совершенствованию законодательства. Принят указ главы государства № 69 от 23 февраля — нормы направлены на повышение эффективности предоставления семейного капитала.



Президентом подписан закон о государственных пособиях семьям, воспитывающим детей. Так, с 1 января 2025 года в два раза будет увеличен минимальный размер пособия по беременности и родам незастрахованным женщинам (студенткам, учащимся, состоящим на учете в службе занятости) и в три раза — застрахованным женщинам, не имеющим 6 месяцев стажа работы. Будет усилена поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе после достижения ими возраста 18 лет.



Активно ведется работа с нанимателями по продвижению инициативы «Компании, дружественные родителям». Сегодня в пул нанимателей, поддержавших этот проект, входят более 120 организаций. Востребованными являются онлайн-школы с лекциями по различным темам для сотрудников-родителей. Экспертную помощь в проведении таких занятий оказывает Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей.



В настоящее время идет кампания по оказанию помощи на подготовку к школе детей из многодетных и иных уязвимых категорий семей. Материальную помощь в рамках государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» планируется выплатить более чем 116 тыс. многодетных семей на 241 тыс. детей. В целом по республике материальную помощь уже получили 93,5 тыс. многодетных семей, или 80%.