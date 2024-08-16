12 лет проведет в колонии за помощь ВСУ житель Хабаровска

Хабаровский краевой суд вынес приговор 29-летнему жителю Хабаровска, признав его виновным в государственной измене. Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Следствием установлено, что в 2023 году мужчина через интернет связался с представителем запрещенной в России организации, входящей в состав ВСУ.
«Хабаровчанин перевел личные средства на приобретение амуниции и другого оборудования, использующегося против Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции», — рассказали в УФСБ России по Хабаровскому краю.
Уголовное дело было начато и расследовано следователями УФСБ. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений.