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12 лет проведет в колонии за помощь ВСУ житель Хабаровска

Следствие установило связь с запрещенной организацией.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровский краевой суд вынес приговор 29-летнему жителю Хабаровска, признав его виновным в государственной измене. Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Следствием установлено, что в 2023 году мужчина через интернет связался с представителем запрещенной в России организации, входящей в состав ВСУ.

«Хабаровчанин перевел личные средства на приобретение амуниции и другого оборудования, использующегося против Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции», — рассказали в УФСБ России по Хабаровскому краю.

Уголовное дело было начато и расследовано следователями УФСБ. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений.