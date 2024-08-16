Лукашенко принял с докладом Кочанову

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 августа принял с докладом председателя Совета Республики Национального собрания Наталью Кочанову, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент обозначил три группы вопросов. Они касаются ситуации в столице, так как Наталья Кочанова также является уполномоченным главы государства по городу Минску. Вторая группа вопросов касается того, как в Совете Республики начала работу новая команда. Третья — международные контакты по линии Совета Республики. Кочанова о реализации проектов на «Горизонте» и «Мотовело»: все идет по графику и даже с опережением



«Наталья Ивановна, прежде всего — Минск. Вы, как уполномоченный человек по Минску, ситуацию мне доложите. Особенно по тем вопросам, по которым мы с вами определялись. И особенно по экономическим — предприятия. Мотовелозавод — как там ситуация? По продажам отдельных зданий, помещений… Понимаете, о чем идет речь. Ну и как начала работать новая команда верхней палаты парламента? Международные ваши контакты и другие вопросы, которые вы считаете нужным обсудить», — сказал белорусский лидер.

Наталья Кочанова в свою очередь отметила, что Совет Республики в новом составе провел уже четыре заседания. «Принят 31 законопроект. Мы активно работаем сейчас, в межсессионный период. Включились в работу достаточно активно, работаем с людьми. Рассматриваем те законопроекты, которые предоставлены нам на экспертном совете. Работа ведется активно по всем направлениям», — сказала она. -0-