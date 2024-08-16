Минниханов посетил стройплощадку станции метро «100-летие ТАССР»

Также Раис РТ понаблюдал за завершением работ по проходке левого перегонного тоннеля от станции «Академическая» до «100-летия ТАССР». Марат Рахимов представил схему развития второй линии метрополитена до перспективной станции «РКБ», сейчас ведутся предпроектные работы (трассировка, сбор исходных данных).