Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье у муниципалитетов заберут часть полномочий

В Пермском крае планируется централизовать полномочия в сфере градостроительства и автодорог, соответствующий законопроект о перераспределении полномочий внесен в краевой парламент, сообщает пресс-служба заксобрания.

Источник: Reuters

Законопроект предполагает перераспределить полномочия между муниципалитетами и регионом, согласно документы на региональный уровень могут перейти полномочия по строительству объектов в сфере образования, культуры и спорта стоимостью выше 50 млн рублей, а также полномочия по проектированию и строительству автодорог местного значения стоимостью свыше 1 млрд рублей в границах Пермского городского округа (ПГО) и свыше 450 млн рублей в муниципалитетах вне ПГО реализация которых идет с участие федерального бюджета.

Полномочия предполагается перераспределить на неограниченный срок с 1 января 2025 года. Для обеспечения финансирования перечисленных полномочий предлагается изменить норматив НДФЛ, зачисляемый в местные бюджеты с 18,5% до 15%.