В Прикамье у муниципалитетов заберут часть полномочий

Законопроект предполагает перераспределить полномочия между муниципалитетами и регионом, согласно документы на региональный уровень могут перейти полномочия по строительству объектов в сфере образования, культуры и спорта стоимостью выше 50 млн рублей, а также полномочия по проектированию и строительству автодорог местного значения стоимостью свыше 1 млрд рублей в границах Пермского городского округа (ПГО) и свыше 450 млн рублей в муниципалитетах вне ПГО реализация которых идет с участие федерального бюджета.