Лукашенко провел совещание по вопросам военной безопасности

В частности, после инцидента с ударными дронами ВСУ, которые 9 августа нарушили воздушное пространство страны, глава государства поручил усилить группировку войск на границе с Украиной. Лукашенко назвал этот инцидент провокацией, подчеркнув, что «без ответа любые провокации не останутся».