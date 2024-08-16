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Лукашенко провел совещание по вопросам военной безопасности

Во дворец Независимости прибыли руководители Совета безопасности, министерства обороны и генерального штаба республики.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам военной безопасности, об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

В совещании приняли участие также госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, министр обороны Виктор Хренин, начальник Генштаба ВС Павел Муравейко и заместитель начальника Генштаба Владимир Куприянюк.

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Тема безопасности в последнее время находится под пристальным вниманием властей.

В частности, после инцидента с ударными дронами ВСУ, которые 9 августа нарушили воздушное пространство страны, глава государства поручил усилить группировку войск на границе с Украиной. Лукашенко назвал этот инцидент провокацией, подчеркнув, что «без ответа любые провокации не останутся».

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Лукашенко Александр