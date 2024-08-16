МИНСК, 16 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам военной безопасности, об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
В совещании приняли участие также госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, министр обороны Виктор Хренин, начальник Генштаба ВС Павел Муравейко и заместитель начальника Генштаба Владимир Куприянюк.
>>> Генштаб: сил и средств на южной границе Беларуси стало больше.
>>> Лукашенко: для отражения вероятных пакостей у Беларуси есть все.
>>> Хренин заявил о высокой вероятности провокаций со стороны Украины.
Тема безопасности в последнее время находится под пристальным вниманием властей.
В частности, после инцидента с ударными дронами ВСУ, которые 9 августа нарушили воздушное пространство страны, глава государства поручил усилить группировку войск на границе с Украиной. Лукашенко назвал этот инцидент провокацией, подчеркнув, что «без ответа любые провокации не останутся».
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