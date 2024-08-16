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Боля назвал Россию гарантом безопасности Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии назвал Россию гарантом безопасности республики.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россия сегодня является для Молдавии гарантом безопасности в условиях нестабильности, заявил оппозиционный кандидат в президенты страны Василий Боля.

«Я считаю, что Россия для нас в нынешней ситуации нестабильности в мире, в регионе в целом, является гарантом безопасности», — сказал Боля в беседе с журналистами на предвыборном съезде оппозиционного молдавского блока «Победа» в Москве.

Он подчеркнул, что, согласно последним опросам, около 70% граждан Молдавии считают, что Кишинев должен восстановить отношения с Москвой.

Рассказывая о том, как видит работу молдавского президента, Боля ответил необходимость участия в работе СНГ и ЕАЭС.

«Президент страны должен участвовать во всех площадках в рамках СНГ. Мы должны вспомнить о том, что мы являемся страной-наблюдателем в рамках ЕАЭС», — добавил политик.

Также, отметил Боля, для Молдавии жизненным интересом является подписание договора о свободной торговле с ЕАЭС.

«Я думаю, что мы должны расширять и укреплять это сотрудничество, восстановить нормальные отношения между нашими странами, между лидерами стран», — заключил Боля.