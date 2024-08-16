Суд Буюкан запретил депутату Марине Таубер покидать страну даже на краткосрочный период

«Очередное беспредельное решение! Суд запретил даже временно покидать страну. Это противостояние с оппозицией. Майя Санду не хочет, чтобы мы занимались своими прямыми обязанностями. Мы будем бороться дальше. Все те прокуроры и судьи, которые в этом участвуют, должны будут понести соответствующее наказание за все те нарушения, что они совершили. Это очередной пример того, что правящей власти можно все. Судьи принимают решения не на основе юридических фактов, а так, как им указали сверху».