Суд Буюкан запретил депутату Марине Таубер покидать страну даже на краткосрочный период

Суд сектора Буюканы отклонил запрос о разрешении депутату и исполнительному секретарю блока «Победа» Марине Таубер временно покинуть страну для важных встреч и мероприятий в Российской Федерации, которые у нее были запланированы задолго до этого.
После оглашения вердикта Марина Таубер выступила с жёстким заявлением, открыто осудив это решение как вопиющее злоупотребление судебной системой, находящейся под контролем властей. Она охарактеризовала запрет на выезд из страны как попытку запугивания, направленную на подавление их голоса и воспрепятствование выполнению их обязанностей в качестве избранных представителей граждан.
«Очередное беспредельное решение! Суд запретил даже временно покидать страну. Это противостояние с оппозицией. Майя Санду не хочет, чтобы мы занимались своими прямыми обязанностями. Мы будем бороться дальше. Все те прокуроры и судьи, которые в этом участвуют, должны будут понести соответствующее наказание за все те нарушения, что они совершили. Это очередной пример того, что правящей власти можно все. Судьи принимают решения не на основе юридических фактов, а так, как им указали сверху».
Оппозиционный законодатель обвинила власть во главе с Майей Санду в том, что она готова поступиться демократическими принципами и верховенством закона ради защиты собственного господства.
«Это решение — явное доказательство того, что правосудие превратилось в инструмент угнетения, а не в бастион справедливости. Но мы продолжим борьбу против злоупотреблений и сделаем все возможное, чтобы защитить наши права и противостоять любой форме несправедливости», — сказала депутат.
Марина Таубер сообщила, что у нее были запланированы значимые встречи с депутатами Государственной думы Российской Федерации с целью обсудить многочисленные вопросы, касающиеся граждан Молдовы, а также различные мероприятия и круглые столы. И, конечно же, участие в третьем съезде блока.
«Я использую все законные способы, чтобы бороться за свои права. Эта поездка очень важна, и не для меня, а, в первую очередь, для граждан Молдовы. Эти мероприятия были запланированы очень давно».
Напомним, что недавно суд Буюкан наложил на Марину Таубер, депутата и исполнительного секретаря исполкома блока «Победа», 60-дневный запрет на выезд из страны. Адвокаты парламентария обжаловали решение первой инстанции в Апелляционной палате.