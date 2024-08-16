«Летающий танк»: на Западе восхитились российским самолетом Су-25

Всего в 1981—1992 годах авиационными заводами в Тбилиси и Улан-Уде изготовлено более 1320 самолетов всех модификаций, в том числе — около 350 Су-25 УБ. После распада СССР также был доставлен в страны бывшего Советского Союза, такие как Белоруссию, Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан и другие.