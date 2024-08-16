«Летающий танк»: на Западе восхитились российским самолетом Су-25

На Западе сравнили российский Су-25 со своими самолетами и удивились, прозвав нашу технику «настоящим летающим танком». Аналитику подготовил журналист издания NI.
Су-25 (по классификации НАТО Frogfoot) — советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Он предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя при прямой видимости цели, а также ликвидации объектов с заданными координатами. Его начали разрабатывать в конце 1960-х годов, во время Холодной войны.
Создать Су-25 решили лишь потому, что находящиеся на вооружении советских ВВС самолеты МиГ-19, МиГ-21, Су-7Б, а также Як-28 не удовлетворяли требованиям из-за своей низкой маневренности или уязвимых кабин. Поэтому советской армии требовался штурмовик.
В ходе войны в Афганистане Су-25 стали называть «Грачом». Он также принимал участие в боях во время ирано-иракской войны и последующей войны в Абхазии.
На Западе Су-25 прозвали «настоящим летающим танком» потому, что пустым он весит 9 315 кг, а его максимальный взлетный вес составляет 17 600 кг. Он намного легче, чем американский штурмовик A-10 Thunderbolt II — 11 321 кг (пустой) и 23 000 кг (взлетный). Кроме того, максимальная скорость самолета у земли — 950 км/ч. Боевая нагрузка и вовсе — 4340 кг, в том числе, авиабомбы 100, 250 и 500 кг.
Всего в 1981—1992 годах авиационными заводами в Тбилиси и Улан-Уде изготовлено более 1320 самолетов всех модификаций, в том числе — около 350 Су-25 УБ. После распада СССР также был доставлен в страны бывшего Советского Союза, такие как Белоруссию, Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан и другие.