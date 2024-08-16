Токаев встретился с жителями села Родина

«Я всех приветствую. Я специально сегодня приехал, много слышал о хозяйстве Ивана Адамовича Сауэра. Каждый раз обещал, но смог приехать только сейчас. Хозяйство огромное, передовое по всем показателям. Всем желаю счастья и благополучия», — сказал Касым-Жомарт Токаев.