Министр обороны Беларуси заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины

«Обстановка на южном операционном направлении остается напряженной. Формирования Вооруженных сил и пограничной службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны. На всех участках вдоль государственной границы Республики Беларусь отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и Службы безопасности Украины», — заявил глава Минобороны.
Он также доложил, что с украинской стороны непрерывно ведется разведка, для чего активно используются беспилотные летательные аппараты, в том числе с попытками нарушения воздушного пространства Беларуси.
«В условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с задействованием белорусских националистических формирований», — сказал Виктор Хренин.