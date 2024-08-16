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Министр обороны Беларуси заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины.

Источник: Sputnik.by

«Обстановка на южном операционном направлении остается напряженной. Формирования Вооруженных сил и пограничной службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны. На всех участках вдоль государственной границы Республики Беларусь отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и Службы безопасности Украины», — заявил глава Минобороны.

Он также доложил, что с украинской стороны непрерывно ведется разведка, для чего активно используются беспилотные летательные аппараты, в том числе с попытками нарушения воздушного пространства Беларуси.

«В условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с задействованием белорусских националистических формирований», — сказал Виктор Хренин.