Новый начальник появился в исправительной колонии № 2 в Воронеже

Андрей Грибцов — выпускник Воронежского института МВД. Служил в управлении по конвоированию, в отделе по воспитательной работе с осужденными ИК-1. С 2009 года состоял в оперативном отделе УФСИН по Воронежской области, а в 2017-м возглавил его.