Новый начальник появился в исправительной колонии № 2 в Воронеже

Назначили нового начальника исправительной колонии № 2 Воронежа. Им стал 44-летний Андрей Грибцов. Его представили коллективу. Об этом сообщила 16 августа пресс-служба УФСИН по региону.
Сотрудникам колонии Андрея Грибцова представил начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области Алексей Ашурков. Он отметил, что Грибцов более 20 лет работает в системе исполнения наказаний. Это позволяет ему подойти к новой должности с необходимой квалификацией и пониманием процессов внутри системы.
Затем новый начальник совершил обход колонии.
Андрей Грибцов — выпускник Воронежского института МВД. Служил в управлении по конвоированию, в отделе по воспитательной работе с осужденными ИК-1. С 2009 года состоял в оперативном отделе УФСИН по Воронежской области, а в 2017-м возглавил его.