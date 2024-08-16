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Новый начальник появился в исправительной колонии № 2 в Воронеже

Им стал Андрей Грибцов.

Источник: УФСИН по Воронежской области

Назначили нового начальника исправительной колонии № 2 Воронежа. Им стал 44-летний Андрей Грибцов. Его представили коллективу. Об этом сообщила 16 августа пресс-служба УФСИН по региону.

Сотрудникам колонии Андрея Грибцова представил начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Воронежской области Алексей Ашурков. Он отметил, что Грибцов более 20 лет работает в системе исполнения наказаний. Это позволяет ему подойти к новой должности с необходимой квалификацией и пониманием процессов внутри системы.

Затем новый начальник совершил обход колонии.

Андрей Грибцов — выпускник Воронежского института МВД. Служил в управлении по конвоированию, в отделе по воспитательной работе с осужденными ИК-1. С 2009 года состоял в оперативном отделе УФСИН по Воронежской области, а в 2017-м возглавил его.