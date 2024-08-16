Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготделения партии «Единая Россия»

Делегаты партийной конференции избрали Секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». Им стал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Он отметил, что настало время для эффективной партийной работы в регионе.
«Время действовать! Нам предстоит много работы, поэтому благодарю всех за оказанное доверие. Я не подведу вас, не подведу жителей Самарской области. Спасибо вам большое, давайте работать!», — обратился он к однопартийцам.
«Мы обязаны перестроить себя, каждый на своём месте перестроить свою работу так, чтобы по-настоящему помогать каждому, кто нуждается в помощи, и самое главное — системно перестраивать качество жизни в нашем родном регионе», — уверен секретарь реготделения партии.
В своей речи Вячеслав Федорищев рассказал о приоритетных направлениях развития, которые по мнению секретаря реготделения, требуют особого внимания, и представил программу партии на выборы губернатора.