Лукашенко: для отражения вероятных пакостей у Беларуси есть все

«Плюс к тому (мы также это давно видим), за пределами нашей страны, из числа особенно наших беглых, которые покинули Беларусь, формируются разного рода хоругви и, как они громко называют, полки, целые корпуса для того, чтобы вторгнуться в определенный период времени в Беларусь и взять власть, повернуть страну вспять», — отметил он.