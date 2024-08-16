Лукашенко: для отражения вероятных пакостей у Беларуси есть все

ИНСК, 16 авг — Sputnik. Беларусь располагает всем необходимым для отражения вероятных пакостей против страны, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.
Глава государства подчеркнул, что страна полностью готова противодействовать любым существующим в ее отношении угрозам.
«Я так понимаю, для отражения вероятных пакостей (я не хочу сказать нападений, ударов) в отношении Беларуси у нас есть все», — сказал Лукашенко, его слова привела пресс-служба.
По словам белорусского лидера, Беларусь давно находится в центре геостратегических интересов планеты, что в том числе является и одной из причин роста напряженности у ее границ.
«Плюс к тому (мы также это давно видим), за пределами нашей страны, из числа особенно наших беглых, которые покинули Беларусь, формируются разного рода хоругви и, как они громко называют, полки, целые корпуса для того, чтобы вторгнуться в определенный период времени в Беларусь и взять власть, повернуть страну вспять», — отметил он.
При этом Лукашенко подчеркнул, что в стране об этом не просто знали, но и готовились к противодействию.
«Особенно (готовились — Sputnik) по линии спецслужб и по линии Вооруженных сил. И прежде всего армии», — добавил глава государства.