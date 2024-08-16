Молдавию могут втянуть в войну с Россией, заявил кандидат в президенты Боля

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В случае, если нынешний президент Молдавии Майя Санду останется у власти, страна может быть втянута в войну России и НАТО, заявил оппозиционный кандидат в президенты страны Василий Боля.
«Я боюсь, что, если останется Майя Санду у власти, то это (война — ред.) может случиться. Но это уже будет не война Молдавии против России, это будет война НАТО против России», — сказал Боля в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что Молдавии и ее гражданам это точно не нужно, но переброска в Румынию контингента НАТО происходит не просто так.