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Вице-премьер по реинтеграции и посол Великобритании обсудили ситуацию в Приднестровье

В Кишиневе прошла встреча молдавского вице-премьера Олега Серебряна и посла Великобритании Ферн Хорин.

Источник: Guvernul Republicii Moldova

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Текущую ситуацию в Приднестровье обсудили на встрече в Кишиневе вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян и посол Великобритании и Северной Ирландии в Республике Молдова Ферн Хорин.

Рабочая встреча прошла в четверг, стороны, частности, говорили о положении дел в энергетическом секторе, о соблюдении прав человека в Приднестровском регионе. Обсудили также вопросы, связанные с национальной и региональной безопасностью.

«Вице-премьер выразил благодарность за постоянные усилия Лондона по поддержке процесса реинтеграции в Республике Молдова», — говорится в сообщении.

Собеседники рассмотрели в том числе шаги, предпринятые Кишиневом для определения и внедрения решений текущих проблем жителей двух берегов Днестра.