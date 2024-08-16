Вице-премьер по реинтеграции и посол Великобритании обсудили ситуацию в Приднестровье

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Текущую ситуацию в Приднестровье обсудили на встрече в Кишиневе вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян и посол Великобритании и Северной Ирландии в Республике Молдова Ферн Хорин.
Рабочая встреча прошла в четверг, стороны, частности, говорили о положении дел в энергетическом секторе, о соблюдении прав человека в Приднестровском регионе. Обсудили также вопросы, связанные с национальной и региональной безопасностью.
«Вице-премьер выразил благодарность за постоянные усилия Лондона по поддержке процесса реинтеграции в Республике Молдова», — говорится в сообщении.
Собеседники рассмотрели в том числе шаги, предпринятые Кишиневом для определения и внедрения решений текущих проблем жителей двух берегов Днестра.