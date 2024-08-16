В Белоруссии заявили о вероятных «пакостях» со стороны Украины

Как мне министр всегда докладывает и госсекретарь, председатель КГБ, мы готовы, полностью готовы, чтобы противодействовать любым угрозам, которые существуют против Беларуси. Я так понимаю, для отражения вероятных пакостей (я не хочу сказать нападений, ударов) в отношении Беларуси у нас есть все.