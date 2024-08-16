В Белоруссии заявили о вероятных «пакостях» со стороны Украины

На всех участках госграницы Белоруссии отмечается активная деятельность Сил специальных операций и Службы безопасности Украины, высока вероятность вооруженных провокаций со стороны Киева, заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин в ходе совещания с президентом Александром Лукашенко. Его слова приводит БелТА.
«Обстановка на южном операционном направлении остается напряженной», — сказал он, отметив, что Украина ведет непрерывную разведку с помощью беспилотников. «В условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с задействованием белорусских националистических формирований», — добавил Хренин.
Лукашенко, в свою очередь, ответил, что Белоруссия имеет все необходимое для «отражения вероятных пакостей».
Как мне министр всегда докладывает и госсекретарь, председатель КГБ, мы готовы, полностью готовы, чтобы противодействовать любым угрозам, которые существуют против Беларуси. Я так понимаю, для отражения вероятных пакостей (я не хочу сказать нападений, ударов) в отношении Беларуси у нас есть все.
На совещании также присутствовали госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, начальник Генштаба Павел Муравейко и начальник главного разведывательного управления Владимир Куприянюк.
10 августа Лукашенко заявил о перехвате ударных дронов, которые летели со стороны Украины, указал на нарушение воздушного пространства Белоруссии и пообещал ответные действия. В тот же день Хренин рассказал о приказе президента усилить группировки войск на границе с Украиной. В Киеве сочли это решение попыткой Минска помочь Москве отвлечь Вооруженные силы Украины на фоне боестолкновений в Курской области.