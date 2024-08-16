Бойцы ВСУ до марша в Курскую область обучались городским боям в Британии

Один из таких военных — 38-летний военный медик Адам. В интервью Times он рассказал, что задачей его отряда было пройти через Суджу. Однако продвижение ВСУ было недолгим — в бой вступили российские спецподразделения. В одном из боев Адама ранили. Сейчас он восстанавливается в одной из больниц в Сумской области. Как отмечает Times, в этой же больнице находится множество раненых бойцов ВСУ, задействованных в операции под Курском. По словам Адама, за месяц до этой операции часть его подразделения была отправлена в Британию, где проходила обучение под руководством британских офицеров. Основным направлением обучения были штурмы высотных зданий в условиях городского боя, уточнил боец.