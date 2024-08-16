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Узбекистанцы смогут посещать Пакистан по бесплатной визе

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 14 августа власти Пакистана отменили визовые сборы для граждан 126 стран, включая Узбекистан, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сообщается, что в список стран, чьи граждане могут оформить бесплатную электронную визу, вошли Узбекистан, а также Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Россия и Беларусь. Также от уплаты сборов освобождаются граждане США, Великобритании, Японии, Южной Кореи, всех стран Евросоюза и ряда ближневосточных государств.

Ранее стоимость визы для посещения страны варьировалась от 25 до 200 долларов в зависимости от цели и частоты визитов.

Виза будет выдаваться в течение 24 часов и охватывать как туристические, так и деловые цели. По словам премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, смягчив визовый режим для многих стран, руководство государства пытается сделать Пакистан более привлекательным для инвестиций и туризма.