Узбекистанцы смогут посещать Пакистан по бесплатной визе

Виза будет выдаваться в течение 24 часов и охватывать как туристические, так и деловые цели. По словам премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, смягчив визовый режим для многих стран, руководство государства пытается сделать Пакистан более привлекательным для инвестиций и туризма.