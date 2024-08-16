Узбекистанцы смогут посещать Пакистан по бесплатной визе

Сообщается, что в список стран, чьи граждане могут оформить бесплатную электронную визу, вошли Узбекистан, а также Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Россия и Беларусь. Также от уплаты сборов освобождаются граждане США, Великобритании, Японии, Южной Кореи, всех стран Евросоюза и ряда ближневосточных государств.
Ранее стоимость визы для посещения страны варьировалась от 25 до 200 долларов в зависимости от цели и частоты визитов.
Виза будет выдаваться в течение 24 часов и охватывать как туристические, так и деловые цели. По словам премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, смягчив визовый режим для многих стран, руководство государства пытается сделать Пакистан более привлекательным для инвестиций и туризма.